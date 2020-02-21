Опубликовано видео нападения на журналиста в Нижневартовске

Нижневартовский телеканал "Мегаполис" опубликовал видео с нападением на своего корреспондента, когда тот снимал сюжет о деятельности местной турфирмы "Навигатор" в бизнес-центре "Огни Сибири":

На видео видно, как сотрудница турфирмы закрывает двери изнутри, когда между ее директором и журналистом разгорается конфликт. Руководитель агентства Руслан Ивашко отобрал у репортера камеру, вынял из нее карту памяти, и только после этого разрешил своей подчиненной отпереть двери офиса.

Теперь директору "Навигатора" грозит шесть лет тюрьмы за препятствование журналисткой деятельности.

Напомним, нападение на тележурналиста в Нижневартовске произошло 14 февраля. Месяцем ранее в Сургуте избили репортера "СургутИнформ-ТВ", снимавшего репортаж о деятельности штрафстоянки.