​В Нижневартовске мужчина трижды перевел деньги мошеннице в надежде на свидание

Молодой человек из Иркутской области, проживая в Нижневартовске, попался на уловки мошенников.

Находясь в чужом городе, он познакомился с девушкой и пригласил ее на свидание. Дама согласилась, но попросила его перевести ей на счет 6000 рублей со словами, что все организует сама. Позже девушка еще раз связалась с пострадавшим и заявила, что деньги ей не пришли, после чего ей на счет поступило еще 6000 рублей.

После того, как прошло еще немного времени девушка вновь обратилась к молодому человеку, но уже с возмущением, что она так и не получила денег. Тогда мужчина в третий раз отправил ей деньги – 5500 рублей.

Только после того, как мошенница в четвертый раз позвонила и заявила о том, что ей нужны деньги, мужчина заподозрил неладно и обратился в полицию. К этому времени он перевел ей на счет суммарно 17500 рублей.