​В Нижневартовске водитель легковушки устроил очень веселую драку со снегоуборочной машиной // ВИДЕО

В Нижневартовске водитель легковушки в одном из дворов не поделил пространство со снегоуборочной машиной, и это вылилось в очень комичное противостояние. Видеозапись произошедшего опубликовал местный телеканал «Мегаполис». На ней видно, как не желающий убрать свою машину нижневартовец сначала гонится за снегоуборочной МКСМ (видимо, чтобы прогнать ее с дороги), а затем убегает от нее же (видимо, из-за очевидной разницы в весовых категориях).

Водитель тракторенка, в свою очередь, сгружает собираемый снег возле машины бунтующего жителя, а тот со своими возмущениями и претензиями кидается к работающим рядом мирным и старающимся не вмешиваться в конфликт дворникам. Все заканчивается без насилия – водитель легковушки садится в свою машину и покидает поле боя.