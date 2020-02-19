​Школьников Нижневартовска переведут на бесплатное питание

В Нижневартовске прошла рабочая встреча губернатора Югры Натальи Комаровой и главы города Василия Тихонова, на которой мэр рассказал, что Нижневартовск готов перевести школьников на бесплатное питание.

«У нас практически 30 процентов учеников сейчас питаются бесплатно. Технологически мы полностью готовы перейти на бесплатное питание с 1 сентября. Средства на это заложены в бюджете. Отмечу, что питание в Нижневартовске высокого качества», – заявил Тихонов.

Он также подчеркнул, что сейчас в Нижневартовске уделяется особое внимание вопросу модернизации оборудования в школьных столовых. По его словам, в прошлом году на эти нужды было направлено почти 18 миллионов рублей.

В свою очередь губернатор округа напомнила, что правительство Югры приняло решение с 2020 года предоставлять возможность организации диетического питания для детей с определенными особенностями здоровья, и попросила Тихонова учесть нововведения.