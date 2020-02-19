​Наталья Комарова рассказала, почему молодежь должна идти в нефтяники

Губернатор Югры Наталья Комарова обозначила основные причины, по которым нефтегазовая отрасль остается привлекательной для молодежи. Новых специалистов она должна привлекать успехами предыдущих поколений, разноплановостью задач и уникальностью региона, где ведется добыча.

Вопрос, как привлечь молодежь в отрасль, и все ли решают деньги, главе региона задали во время дискуссии на IIIМеждународном молодежном научно-практическом форуме «Нефтяная столица», который проходит в Нижневартовске. На мероприятии присутствовали школьники, которые участвуют в проекте «ЭнерГений».

«Есть вековая мудрость, и не редко это – успехи предыдущих поколений. Вторая тема, которая, безусловно, может нацелить на выбор именно этой профессии, это глобальность и уникальность задач, которые предстоит решить тебе, как специалисту. Какую бы компетенцию ты в этом вопросе не выбрал. А мы ранее говорили, что набор компетенция, который востребован в этой отрасли, постоянно изменяется, их все больше и больше, они все шире и шире. Ну и третье. Ни нефть, ни газ не добывается ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, ни в Вашингтоне, а добывается именно здесь – в Нижневартовске, в Сургуте, в Когалыме и так далее. И в этой связи, мне кажется, что это тоже очень интересная для молодого человека предпосылка. Потому что Западная Сибирь, Север – это тайна, это романтика. Это – красиво, серьёзно, востребовано и очень интересно с точки зрения собственного формирования как личности. Потому что северяне – это люди, которые точно знают, что такое тайга, что такое река, что такое рыба, что такое медведь…», - порассуждала Наталья Комарова.

Форум «Нефтяная столица» завершается в Нижневартовске 19 февраля. Мероприятие приурочено к 90-летию со Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, добыче 12-миллиардной тонны нефти и 55-летию открытия Самотлорского месторождения. Участие в нем приняли молодые специалисты нефтяных компаний, научно-образовательных центров и институтов, студенты российских и зарубежных отраслевых университетов. На площадках форума презентованы авторские исследовательские и инновационные проекты. Мероприятие посетили представители власти Югры, Нижневартовска и других территорий, рассказали в пресс-службе администрации столицы Самотлора.