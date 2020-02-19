Житель Нижневартовска стал жертвой сутенера-мошенника

Мужчина из Нижневартовска отдал 17 тысяч рублей мошеннику при попытке получить услуги интимного характера.

Как сообщает пресс-служба окружного МВД, 28-летний вартовчанин искал себе девушку на сайте «Дешевые проститутки Нижневартовска». Он оставил заявку под понравившейся моделью, и вскоре ему позвонил сутенер, попросив реквизиты банковского счета. Доверившись неизвестному, мужчина потерял деньги.

Всего за прошедшие сутки жители Югры потеряли более двух миллионов рублей.

Напомним, житель Лангепаса украл столько шоколада, что рискует попасть под уголовную статью. А другой житель Нижневартовска может сесть в тюрьму из-за кражи шести банок кофе.