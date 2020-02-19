​Семью из Нижневартовска готовят к депортации из Таиланда

Семью Уколовых из Нижневартовска готовят к депортации из Тайланда. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на югорчанку, помогающую семье в той стране.

Напомним, Оксана и Евгений с детьми 12 и 16 прилетели в Тайланд, где их сразу же взяли под арест за нарушение запрета. Причиной стала ситуация восьмилетней давности, когда их в этой стране задержали вместе со знакомым, у которого нашли марихуану. Тогда Уколовых отпустили, они по незнанию не остались на время суда, улетев домой, поэтому им закрыли въезд в страну на десять лет.