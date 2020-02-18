​Возле ночного клуба в Нижневартовске произошла массовая драка

В Нижневартовске перед входом в ночной клуб LUNA произошла массовая драка. Инцидент случился на минувших входных. В УМВД по Югре корреспонденту СИА-ПРЕСС пояснили, что по данному факту проводится проверка.

«В полицию позвонила женщина, заявила, что происходит драка вокруг которой столпотворение. На место приехали три экипажа патрульно-постовой службы, и драка прекратилась. В отдел полиции доставили троих мужчин, у которых на руках были следы драки (сбитые костяшки). Дежурные полиции взяли с них объяснение, проводится проверка. Идет работа и со свидетелями происшествия», — пояснили сотрудники окружного ведомства.

Некоторые очевидцы утверждают, что слышали звуки выстрелов, а на видео записанные в момент происшествия свидетели драки говорили, что сотрудники полиции ищут на месте случившегося гильзы от патронов.

Однако в УМВД отметили, что женщина, которая обратилась к правоохранителям, услышала хлопок и после этого заметила драку. Она не подтверждает, что это был выстрел, по ее словам, звук напоминает такой, будто что-то лопнуло.