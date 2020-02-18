​Опубликовано видео, снятое сразу после жуткого ДТП, в котором погибли полицейские из Нижневартовска

Полицейский УАЗ, который 11 февраля попал в смертельное ДТП на трассе «Сургут-Нижневартовск», шел на обгон с включенными мигалками. Об этом рассказал очевидец происшествия на видео, снятом после аварии.

Ролик опубликован в паблике «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте». «Авария, ребята, почти на глазах. УАЗик нас еще обгонял, шел с мигалками, на встречку вышел», - рассказывает автор видео.

Судя по снятому, двое полицейских погибли на месте. Еще одна сотрудница получила серьезные травмы. Остальные пострадавшие находились в задней части салона и тоже жаловались на увечья, но были в сознании. «Буханка» после столкновения превратилась в груду металлолома. Свидетели аварии, оказывающие помощь пострадавшим, опасались, что она загорится.

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Обсуждая происшествие подписчики паблика обратили внимание на то, что конструкция УАЗа опасна для передвижения по трассам, многие высказывали мнение, что автомобиль старый. «Буханка, видно, уже отработала свое. И вообще этот транспорт предназначен для передвижения на небольшие расстояния. Это вообще создавалось для полевой местности», - написал пользователь Ринат. «Обочина не чищена, даже отбойники в сугробах ,снег скатывается на дорогу, полотно не обработано. По документам всё шикарно и работы оплачены, те, кто должен следить за этим (ГИБДД, коллеги ваши), тоже видимо не видят нарушений, акты подписаны, бабки распилены», - посетовал Григорий.

В полдень 11 февраля на 79 километре трассы «Сургут – Нижневартовск» столкнулись четыре автомобиля – полицейский УАЗ врезался в МАН, затем отлетел на ГАЗ. В МАН в этот момент врезалась Scania. В аварии погибли двое полицейских, четыре человека получили травмы.

Известно, что полицейский автомобиль ехал из Нижневартовска в Нефтеюганск для проведения следственных действий. В машине кроме сотрудников УМВД находились задержанные, которые пострадали. От имени одного из них в социальных сетях распространяются оскорбления в адрес водителя УАЗа. По факту публикаций проводится проверка.

Стоит отметить, что в 11 февраля почти одновременно на трассах Югры произошло три смертельные аварии. При столкновении Renault с автокраном погибли два человека, в столкновении Daewoo Nexia с грузовиком – 44-летняя женщина.