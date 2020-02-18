​В Нижневартовске пьяный пациент угрожал врачам и приставал к другим людям

В Нижневартовске в травмпункте городской больницы пьяный мужчина агрессивно вел себя с медперсоналом, угрожал врачам физической расправой и приставал к пациентам, ожидающим приема в очереди.

Вартовчанин обратился к медикам после семейного скандала, который сам и устроил. Неадекватное поведение мужчины не удалось сразу остановить даже прибывшим сотрудникам Росгвардии — он попытался схватить стража правопорядка за форменное обмундирование.

Агрессора отвезли в полицию, на него был составлен административный протокол, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.