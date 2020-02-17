​В Нижневартовске пройдет научно-популярная лекция про факты и мифы о пластике

Завтра, 18 февраля, в рамках международного форума «Нефтяная столица» в Нижневартовске состоится научно-популярная лекция с завлекательной формулировкой «Пластмассовый мир победил». Об этом СИА-ПРЕСС рассказали организаторы мероприятия из РОО «Югорский интеллектуальный клуб».

«Поговорим о том, что такое пластик, какой бывает, из чего состоит, как влияет на наше здоровье, экологию и какую роль в производстве пластика играет нефтяная индустрия, – рассказывает лектор, магистр химического факультета ННГУ им. Лобачевского, победитель стипендиальной программы Фонда Потанина Сакина Зейналова. – В течение часа развеем самые популярные мифы о пластике и всем, что с ним связано, расскажем, как уменьшить свой экологический след и об имеющихся научных разработках в этой области».

Мероприятие стартует в 16.00 в Дворце искусств Нижневартовска (ул. Ленина, д. 7). Посетить его можно бесплатно, но необходима предварительная регистрация.

Научно-популярная лекция организована Югорским интеллектуальным клубом в рамках проекта «Югорская научно-технологическая инициатива», поддержанного Фондом президентских грантов в 2019 году. В течение года планируется проведение в городах Югры еще восьми подобных лекций, а также других просветительских мероприятий, посвященных инновациям и науке.