​Пострадавший в ДТП, где погибли два полицейских из Нижневартовска, обвинил в аварии и оскорбил водителя автозака

Парень, пострадавший в ДТП, где погибли двое полицейских из Нижневартовска, обвинил в аварии водителя «УАЗ». Соответствующее сообщение появилось в соцсетях. Молодой человек, якобы пассажир автозака, считает, что полицейский, находившийся за рулем, обгонял движущиеся впереди машины и не учел гололед на трассе. Также парень, назвавшийся пострадавшим, оскорбил полицейского. Кроме того, автор заявил, что госпитализирован в сургутскую больницу.





«Там меня с моим кентом везли, я ща в сургутской больнице лежу, водила сын собаки обосанной, пусть на небесах ему скажут об этом, нех на обгон в гололед выходить», — пишет он в соцсетях.

В пресс-службе УМВД Югры корреспонденту СИА-ПРЕСС пояснили, что начальник окружного ведомства Василий Романица назначил проверку по факту публикации.

Напомним, смертельное ДТП с участием полицейских из Нижневартовска произошло в Сургутском районе 11 февраля. В происшествии участвовало четыре машины: «УАЗ», «МАН», «ГАЗ» и «Скания». На трассе погибли двое полицейских, еще четыре участника аварии получили травмы.