На дороге «Сургут-Нижневартовск» в аварии с грузовиком погиб мужчина

Накануне, 16 февраля около 00 часов 10 минут на 159 км дороги «Сургут-Нижневартовск», в Нижневартовском районе в аварии с грузовиком погиб мужчина.

В результате столкновения грузовика «Мерседес Атего» под управлением мужчины 1971 года рождения и «Вольво» водитель «Мерседеса» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

За минувшие выходные, с 14 по 16 февраля, на территории Югры зарегистрировано 13 ДТП, в которых три человека погибли и 25 получили травмы, в том числе семь несовершеннолетних.