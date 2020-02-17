В Нижневартовске бывшему полицейскому, напавшему на журналиста, грозит шесть лет тюрьмы

Бывший полицейский и владелец турфирмы в Нижневартовске Руслан Ивашко, попытавшийся задушить репортера местного телеканала «Мегаполис», попал под уголовную статью. Он обвиняется в воспрепятствовании законной деятельности журналистов с применением насилия.

«По версии следствия, на втором этаже Бизнес-центра «Огни Сибири» при проведении съемок телевизионной программы, касающейся деятельности туристического агентства «Навигатор», сотрудник последнего применил насилие в отношении корреспондента и насильно изъял у него отснятый материал», - пишет следственное управление Югры.

По возбужденной уголовной статье нападавшему грозят до шести лет тюрьмы или исправительные работы до пяти лет.

Напомним, нападение на журналиста в Нижневартовске произошло 14 февраля. Месяцем ранее в Сургуте избили репортера "СургутИнформ-ТВ", снимавшего репортаж о деятельности штрафстоянки.

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