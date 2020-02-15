В Нижневартовске едва не сгорели дети и их пьяная мать

В Нижневартовске сегодня, 15 февраля, произошел пожар в доме №44 по улице 60 лет Октября.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Югре, загорелся балкон на седьмом этаже. Пожарные потушили его за пять минут. По предварительным данным возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.

По информации ОФСП №5, к этому моменту из подъезда самостоятельно эвакуировались 15 человек. Из горящей квартиры пожарные спасли шестилетнего ребенка и пьяную женщину. Соседи помогли выбраться 14-летнему подростку.

Медицинская помощь никому не понадобилась.