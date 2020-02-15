В Нижневартовске бывший полицейский пытался задушить журналиста

В Нижневартовске бывший полицейский, осужденный за взятку, отмывание денег и мошенничество, пытался задушить журналиста телеканала "Мегаполис".

Видеоператор накануне, 14 февраля, снимал вывеску турфирмы для сюжета. Директор турфирмы Руслан Ивашко напал на него, отобрал камеру, распускал руки и пытался придушить, о чем свидетельствуют красные пятна-отметины на шее журналиста. Экс-полицейскому удалось отобрать у журналиста флешку с отснятым материалом.

Пострадавший отмечает, что он неоднократно предупреждал Ивашко о том, что является представителем СМИ.

Журналисты утвержают, что после того, как их коллегу и нападавшего доставили в отделение полиции, Ивашко написал на видеоператора встречное заявление.

В деле разбирается Следственный комитет.

Напомним, 24 января в Сургуте избили журналиста "СургутИнформ-ТВ", снимавшего репортаж о деятельности штрафстоянки.