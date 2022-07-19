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В Нижневартовске должников за воду клеймят «пирамидами позора»

«Пирамиды позора» устанавливают перед домами должников в Нижневартовске

В Нижневартовске должников за воду клеймят «пирамидами позора»
«Нижневартовские коммунальные системы»

В Нижневартовске перед частными домами начали устанавливать «пирамиды позора». Эти двухтонные бетонные конструкции высотой полтора метра используются для борьбы с должниками, проживающими в частном секторе, сообщили в пресс-службе компании «Нижневартовские коммунальные системы».

Первую «пирамиду позора» установили у дома по ул. Лопарева. «Задолженность потребителя перед ресурсоснабжающей организацией за холодную воду составила свыше 35 тысяч рублей. На пирамиду нанесены надписи «Здесь живет должник», «Вы должны», «Здесь не платят за воду», - рассказали в компании.

Долго пирамида не простояла – через пару часов ее залили голубой краской. «Это не страшно, мы нанесем их снова. Избавиться от неприятного соседства конструкции можно лишь после погашения задолженности», - прокомментировала акцию директор по сбытовой деятельности НКС Юлия Бадина.

В компании добавили, что увидеть пирамиду около своего дома при игнорировании задолженности могут свыше 500 жителей частных домовладений. Всего же вартовчане задолжали НКС почти 91 млн рублей.


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Сегодня в 16:24, просмотров: 188, комментариев: 0
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