Школьники Нижневартовска смогут понаблюдать за циклом переработки пластика

В нижневартовской школе №2 появится мастерская по переработке пластиковых крышек уже 25 февраля. Также все общеобразовательные организации оснастили контейнерами для сбора этого материала. Об этом сообщает местная администрация.

Пластиковые отходы будут отправлять в мастерскую, в которой дети смогут проследить полный цикл переработки пластика. Затем из вторсырья школьники начнут изготавливать различные предметы – посуду, игрушки. Это поможет привлечь внимание молодежи к решению экологических проблем.