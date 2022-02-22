Житель Нижневартовска взял кредит, чтобы пополнить счета мошенников на 1,6 млн рублей

В Нижневартовске возбуждено очередное уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Жертвой аферистов на этот раз стал 39-летний мужчина, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Югорчанину позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками полиции и службы безопасности банка ВТБ. Они заявили мужчине, что третьи лица пытаются оформить на него кредит, и дали инструкции, как обезопасить себя. А именно – оформить на себя кредит и перевести деньги на «защищенные» счета.

В итоге житель Нижневартовска перечислил злоумышленникам почти 1,6 миллиона рублей.