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Лжеполицейские раскрутили югорчанина на полтора миллиона рублей

Житель Нижневартовска взял кредит, чтобы пополнить счета мошенников на 1,6 млн рублей

Лжеполицейские раскрутили югорчанина на полтора миллиона рублей
pixabay.com

В Нижневартовске возбуждено очередное уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Жертвой аферистов на этот раз стал 39-летний мужчина, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Югорчанину позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками полиции и службы безопасности банка ВТБ. Они заявили мужчине, что третьи лица пытаются оформить на него кредит, и дали инструкции, как обезопасить себя. А именно – оформить на себя кредит и перевести деньги на «защищенные» счета.

В итоге житель Нижневартовска перечислил злоумышленникам почти 1,6 миллиона рублей.


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Сегодня в 17:15, просмотров: 227, комментариев: 0
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