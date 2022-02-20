16+
Логотип Сиапресс
USD  76,7671   EUR  87,3379  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Скорая помощь спасла вартовчанку, у которой возникла аллергия после приема лекарств

Сильная аллергия на лекарства чуть не убила вартовчанку

Скорая помощь спасла вартовчанку, у которой возникла аллергия после приема лекарств
Фото: pixabay.com

Бригада скорой помощи Нижневартовска спасла женщину, у которой после приема лекарств произошел анафилактический шок. Пациентку в критическом состоянии обнаружила дочь – по ее словам, у горожанки сильно опухло лицо и стало трудно дышать. Когда доктора прибыли на место вызова, пульс не определялся, у вартовчанки отсутствовали специфические реакции на раздражитель. По всем признакам было очевидно – развилась аллергическая реакция с тяжелым осложнением.

«Когда на вызове встречаешь пациента в критическом состоянии необходимо быстро и правильно оценить ситуацию, оказать медицинскую помощь. Счет идет на минуты, ведь при остановке кровообращения и отсутствии дыхания страдают все органы, но больше всего – головной мозг», – рассказала врач скорой медицинской помощи Яна Сергеевна.

Доктора провели непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию легких, внутривенное введение препаратов, необходимых для успешного восстановления жизненных функций организма. После этого состояние женщины удалось стабилизировать. Сейчас она находится на лечении, наблюдается положительная динамика восстановления.


нравится (0) не нравится (0)
20 февраля в 16:48, просмотров: 2314, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Заболеваемость коронавирусом в Сургуте сократилась в три раза 1538
  2. ​Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР и потребовал от Украины прекращения огня 1467
  3. Волонтеры ищут жителя поселка Барсово, пропавшего четыре дня назад 1378
  4. ВЦИОМ: почти 80% россиян поддерживают решение о приеме донбасских беженцев 1170
  5. ​Далеко не Крым 1125
  6. В ХМАО голосуют за запрет продажи энергетиков подросткам 1123
  7. 30% пациентов, перенесших острый ковид, позже обращаются к врачу с депрессивным состоянием 1039
  8. ​Международный день родного языка отметили в Тюменской области этнодиктантом 856
  9. ​В Тюменской области организован сбор гуманитарной помощи для беженцев 812
  10. Украинцы и россияне – это один народ! Никто и никогда нас в этом не переубедит 769
  1. ​Летом из Нижневартовска в Сочи будут летать две авиакомпании 4453
  2. Югорчане собирают деньги на лечение от лейкоза ребенка из Нижневартовска 4200
  3. В Сургуте приступают к строительству первой дороги по концессии 4130
  4. Конфликт во время баскетбольного матча в Сургуте перерос в драку двух тренеров 3870
  5. ​Юная сургутянка прошла в «Голос. Дети» с сапожками // ВИДЕО 3376
  6. ​Сургутяне жалуются на ржавую воду 3225
  7. ​Сургутяне создали петицию против сноса «Авроры» 2981
  8. ​Андрей Филатов в своем отчете, наконец, закрепил новый подход к строительству в Сургуте – комплексное развитие территорий 2956
  9. Первый в Югре фандомат появился в Сургуте 2848
  10. Обновленный Центральный рынок предстанет перед сургутянами через три года 2843
  1. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 25313
  2. Наталья Комарова вошла в обновленный состав наблюдательного совета НААИР 12462
  3. ​Умер Виктор Мережко 11704
  4. Нефтеюганка добилась очных занятий для своих детей в школе несмотря на дистант 10472
  5. ​Нефтеюганский бизнесмен незаконно заработал 21 миллион на опасном производстве 8691
  6. В Нефтеюганске водитель сбил пенсионерку: женщина выжила 8526
  7. ​Большегрузы раздавили легковушку: на югорской трассе в ДТП погиб человек 8404
  8. ​Арестован замдиректора управления капстроительства Нижневартовска Сергей Бочков 8338
  9. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 7916
  10. Под Нижневартовском произошло страшное ДТП: есть погибший 7467

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика