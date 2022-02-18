280 часов обязательных работ получил югорчанин за кражу парфюма в «Магните»

35-летний житель Нижневартовска признан виновным в совершении кражи и приговорен к 280 часам обязательных работ. Такое решение вынес мировой судья Нижневартовского судебного района, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Преступление произошло в июне 2021 года. Суд установил, что подсудимый, находясь в магазине «Магнит» в торговом центре «Подсолнух» похитил парфюмерную воду Lacoste. Причиненный материальный ущерб составил 2 591,53 руб.

«Осужденный пояснил, что похитил туалетную воду в связи с отсутствием денежных средств, похитил для личного использования», - отметили в пресс-службе ведомства.