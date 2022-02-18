Рейсы из Самары в Нижневартовск и обратно запустила Авиакомпания Smartavia

Авиакомпания Smartavia открыла продажу билетов на рейсы по маршруту Самара – Нижневартовск – Самара. Это новое направление для перевозчика, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Рейсы из Самары в Нижневартовск и обратно будут выполняться с 27 мая по пятницам. Из Самары рейс вылетает в 01:20 и приземляется в Нижневартовске в 04:55 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 05:55 и прилетает в Самару в 07:45», - говорится в сообщении пресс-службы.

Минимальная стоимость билетов составит 9,5 тыс. рублей, время в пути – 2 часа 35 минут, уточняет паблик «Официальный Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте».