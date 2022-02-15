Открыта продажа билетов из Нижневартовска в Сочи на отпускной сезон

Открыта продажа авиабилетов из Нижневартовска в Сочи на отпускной сезон 2022 года. Из восточной части Югры на российский курорт выполнять полеты будут сразу две авиакомпании.
«С 30 мая полеты из Нижневартовска в Сочи откроет Nordwind Airlines. Выполнять перевозку северян авиакомпания будет по понедельникам и четвергам на самолете Boeing-737. Вылет из нашего города запланирован на 4 часа 40 минут. Минимальная стоимость билетов в одну сторону составляет 6102 рубля. По пятницам и воскресеньям запланировала полеты в Сочи из Нижневартовска авиакомпания Utair. Вылет самолета Boeing-737 из нашего города намечен на 18 часов 15 минут. В полете путешественникам предстоит провести 4 часа 35 минут. Стоимость перелета в одну сторону по тарифу без багажа составляет 14 885 рублей», - сообщается в группе «Официальный Нижневартовск» во «ВКонтакте».
Приобрести проездные документы можно на сайтах авиакомпаний, а также в авиакассах города. Справочную информацию можно получить по телефонам горячих линий перевозчиков.
Стоимость зависела от расстояния: примерно 2-3 копейки за километр. Логично, что самыми дешевыми направлениями из Москвы были соседние Иваново, Горький (Нижний Новгород), — 12 и 14 руб. соответственно. А также — чуть менее соседний Тамбов за 14 руб.
Самые дорогие билеты были в Благовещенск, Хабаровск и Владивосток (116, 122, 134 руб. соответственно).
Летим к другому краю страны: билет Москва — Калининград за 26 руб.
Женя Лукашин из «Иронии судьбы…» улетел из Москвы в Ленинград (Санкт-Петербург) за 18 руб.
Поморозиться в Новосибирск — 56 руб. из Москвы.
Хотите на море? За билет в Сочи, Симферополь и Минеральные воды туристы отдавали 31, 28 и 30 руб. соответственно. Кстати, на эти три направления можно было взять билеты первого класса: 37 руб. 20 коп. в Сочи, 33 руб. 60 коп. в Симферополь, 36 руб. в Минеральные воды. Правда, конкуренция за билеты на курорты была огромная: в сезон они разлетались как горячие пирожки.
Конечно, цены незначительно, но росли. Посмотрите на эту брошюру 60-х годов: вышеупомянутые билеты в Горький, Калининград и Иваново дешевле на несколько рублей.