Сбор средств для лечения 4-летнего мальчика объявили в ХМАО

В Югре собирают деньги для лечения четырехлетнего Жени Колесниченко из Нижневартовска. Ему поставили диагноз «острый лимфобластный лейкоз». Срочный сбор средств объявил благотворительный фонд «Югра в беде не бросает». Цель – собрать 26,2 млн рублей. На сегодня поступило 8,6 млн рублей.

Чтобы помочь мальчику, вартовчан приглашают принять участие в автопробеге. Он стартует в 12 часов в субботу, 19 февраля, на площадке за торговым комплексом «Эдельвейс». Для участия необходимо украсить автомобили желтыми шарами и проехать строем по оговоренному маршруту, сигналами привлекая внимание людей. Также участники пробега будут останавливаться на парковках рядом с торговыми центрами и раздавать листовки. Координация участников проходит тут.