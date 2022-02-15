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​В Нижневартовске эвакуировали нефтяной техникум

Студентов Нижневартовского нефтяного техникума эвакуировали по учебной тревоге

​В Нижневартовске эвакуировали нефтяной техникум
Скрин видео: t.me/megapolis_ugra

Во вторник, 15 февраля, в Нижневартовске эвакуировали студентов нефтяного техникума. По данным siapress.ru, в учебном заведении прошли учения МЧС.

Студентов и педагогов по тревоге вывели через пожарный выход. На месте работали специальные службы. В данный момент образовательный процесс в техникуме возобновлен.

«В техникуме прошли плановые учения», - подтвердили корреспонденту siapress.ruв пресс-службе ГУ МЧС по Югре. Оценку проведенному мероприятию дадут позднее. По предварительным данным, оно прошло удовлетворительно.


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Сегодня в 11:32, просмотров: 140, комментариев: 0
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