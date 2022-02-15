В Нижневартовске иномарка не уступила «Ниве» и столкнулась на перекрестке

В Нижневартовске водитель «Мицубиси» не уступил «Ниве», чем спровоцировал ДТП с пострадавшими. Инцидент, по информации ГАИ Югры, произошел в 14 февраля на перекрестке по улице Индустриальная. В аварии получила травмы 66-летняя пассажирка «Нивы».

«Всего за 14 февраля на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения; четыре – за отказ от медицинского освидетельствования; 51 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 29 – за нарушение требований к перевозке детей», – сообщили в Госавтоинспекции ХМАО.