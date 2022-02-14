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​Вартовчане полетят в Таиланд и в Турцию

Аэропорт Нижневартовска весной запустит рейсы в Таиланд и в Турцию

​Вартовчане полетят в Таиланд и в Турцию
Фото: vk.com/ofnv86

Аэропорт Нижневартовска планирует запустить рейсы в Таиланд и в Турцию. Вопрос об открытии международных полетов прорабатывался по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой. В дальнейшем также возможен запуск рейсов в Египет и в Среднюю Азию.

«По данным ресурса «Яндекс.Расписание», на апрель запланированы рейсы авиакомпании Nordwind в Тайланд, а в конце марта откроются полеты с Azur Air в Турцию. Пока что в расписании аэропорта международные рейсы не включены», – сообщили в пресс-службе администрации города.

Напоминаем, что с 21 февраля аэропорты Нижневартовска и Ханты-Мансийска получат возможность возобновить международные полеты.


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Сегодня в 12:01, просмотров: 154, комментариев: 0
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