Аэропорт Нижневартовска весной запустит рейсы в Таиланд и в Турцию

Аэропорт Нижневартовска планирует запустить рейсы в Таиланд и в Турцию. Вопрос об открытии международных полетов прорабатывался по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой. В дальнейшем также возможен запуск рейсов в Египет и в Среднюю Азию.

«По данным ресурса «Яндекс.Расписание», на апрель запланированы рейсы авиакомпании Nordwind в Тайланд, а в конце марта откроются полеты с Azur Air в Турцию. Пока что в расписании аэропорта международные рейсы не включены», – сообщили в пресс-службе администрации города.

Напоминаем, что с 21 февраля аэропорты Нижневартовска и Ханты-Мансийска получат возможность возобновить международные полеты.