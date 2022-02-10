В Нижневартовске поймали хулигана, толкнувшего бабушку, благодаря скрытым камерам

Вартовчанин грубо обошелся с пенсионеркой и стал звездой соцсетей. Момент, когда мужчина сильно толкнул пожилую женщину, попал в объектив скрытых камер. Ролик сразу распространили по пабликам, на него обратили внимание полицейские.

В отделе полиции от потерпевшей принято заявление, которое в установленном порядке было зарегистрировано. Сейчас хулиган пойман, им оказался 28-летний местный житель, осужденный за продажу наркотиков. Как оказалось, горожанин в тот день был пьян, он пошел в магазин и забыл дома кошелек. Выходя из торгового центра, будучи разозленным данной ситуацией, он оттолкнул неизвестную ему женщину.

«В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 Уголовного кодекса Российской Федерации «Побои». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении. Молодой человек в содеянном сознался и в качестве извинения записал видеообращение», – рассказали в УМВД Югры.