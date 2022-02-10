Следователи начали проверку по факту гибели югорчанина на месторождении

На месторождении в Нижневартовском районе погиб человек: по сообщениям спасателей, 9 февраля перевернулся трактор, в кабине которого находился водитель.

«Прибыв к месту вызова, спасатели, с помощью сцепки двух автомобилей «КамАЗ», приподняли трактор, подложили под кабину опоры и извлекли тело погибшего мужчины 1974 года рождения», – прокомментировали в КУ «Центроспас-Югория».

Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливаются лица, ответственные за обеспечение техники безопасности при эксплуатации тяжелой техники, полнота принятых ими мер по недопущению несчастных случаев на опасном производстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что за последнее время это не единственный смертельный инцидент, который произошел на югорских месторождениях. Так, в Сургутском районе во время выброса газа пострадало четверо вахтовиков.