Блогер из Нижневартовска искала суженого на передаче «Давай поженимся», но потерпела неудачу

21-летняя жительница Нижневартовска Екатерина Александрова приняла участие в программе «Давай поженимся», которая выходит на «Первом канале». Югорчанка и еще две девушки сразились за сердце 38-летнего бизнесмена Кирилла, который, как было сказано в передаче, обогатился во время пандемии на 1 млн долларов, а перед Новым годом расстался со своей женой. Выпуск программы 7 февраля появился на официальном youtube-канале программы.

Обольстить миллионера югорской красавице не удалось, хотя она подошла к делу творчески. Исполнила зажигательный танец, надев на голову кастрюлю и прикрепив к платью крышки и терку. «Я для нее, наверное, уже чересчур взрослый мужчина. Возможно, ей нужен сверстник, с которым было бы интересно развивать Tik-Tok», — сказал Кирилл, который, впрочем, не выбрал ни одну из трех невест.

Екатерина Александрова ведет блог в Инстаграме и регулярно публикует эротические снимки в своем телеграм-канале, уточняют региональные журналисты.