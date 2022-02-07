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В Нефтеюганске директора садика, воспитанники которого заболели ротавирусом, судят за мошенничество

Директор югорского детсада, обвиняемая в мошенничестве, предстанет перед судом

В Нефтеюганске директора садика, воспитанники которого заболели ротавирусом, судят за мошенничество
pixabay.com

В Нефтеюганске перед судом предстанет генеральный директор детского сада ООО «Семь Гномов» Дарья Миронова. Они обвиняется в мошенничестве с субсидиями, выдаваемыми субъектам малого бизнеса, пострадавшим от коронавируса. Примечательно, что в этом же садике в январе произошло массовое заражение ротавирусной инфекцией, заболели 17 детей и сотрудница.

По версии следствия, директор детского сада предъявила в администрацию Нефтеюганска заведомо ложные документы, которые подтверждают якобы понесенные ею затраты за аренду помещения, а также оплату коммунальных услуг. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки, сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

«В результате незаконных действий обвиняемая получила из местного бюджета субсидию, выдаваемой субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, на сумму более 400 тыс. рублей», - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что обвиняемая возместила причиненный ущерб добровольно, в полном объеме. За совершенное преступление ей грозит до 6 лет лишения свободы.


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Сегодня в 13:13, просмотров: 597, комментариев: 0
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