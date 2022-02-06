Агрессивный вартовчанин обстрелял машину во время дорожного конфликта

В Нижневартовске полиция разыскивает злоумышленника, который устроил стрельбу на дороге во время конфликта с другим водителем. Конфликт произошел на улице Дзержинского.

«По предварительной информации, между двумя водителями произошёл словесный конфликт, в ходе которого 32-летний водитель, личность которого уже установлена, произвел несколько выстрелов в автомобиль потерпевшего. На месте найдены гильзы», - сообщает тг-канала «Сейчас|Нижневартовск» со ссылкой на собственный источник.

Официального комментария по поводу случившегося на данный момент нет.