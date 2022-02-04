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​Водитель внедорожника устроил ДТП с пострадавшими в Нижневартовске

В ДТП в Нижневартовске пострадали два человека

​Водитель внедорожника устроил ДТП с пострадавшими в Нижневартовске
Фото: vk.com/gbdd86

В четверг, 3 февраля, около 22.00 в Нижневартовске водитель внедорожника нарушил правила дорожного движения и устроил автоаварию, в которой пострадали два человека.

«59-летний мужчина, управляя автомобилем «Шевроле Нива», по предварительной информации, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Киа», под управлением 24-летнего мужчины. В результате ДТП оба водителя получили травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 3 февраля на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы.


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Сегодня в 10:19, просмотров: 46, комментариев: 0
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