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Нижневартовск украсят к знаменательной дате

В Нижневартовске отметят 50-летие с момента присвоения статуса города

Нижневартовск украсят к знаменательной дате
"Официальный Нижневартовск" / vk.com

В Нижневартовске продолжается подготовка к предстоящему празднованию 50-летия с момента присвоения муниципалитету статуса города. Для создания праздничного настроения планируется украсить улицы Нижневартовска, сообщили в пресс-службе администрации города.

Глава муниципалитета Дмитрий Кощенко подчеркнул, что украсить необходимо не только центральную часть, но и улично-дорожную сеть новых микрорайонов и старой части города. «К созданию праздничного настроения по случаю празднования Дня города необходимо подключать учреждения культуры, образования и спорта», - отметил он.

В разработке праздничного оформления будет использован орнамент коренных народов Севера. Сейчас концепция находится в работе, сообщил заместитель главы Нижневартовска, директор департамента ЖКХ администрации Сергей Сериков.

Праздновать юбилей будут не только 9 марта - в День города, но и во время проведения фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи», добавили в пресс-службе мэрии.


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Сегодня в 14:35, просмотров: 171, комментариев: 0
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