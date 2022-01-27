Чиновника, отвечающего за стройку, арестовали за взятки в Югре

В Нижневартовске арестовали заместителя директора управления капитального строительства города Сергея Бочкова. Чиновника подозревают в получении взятки в 2018 году. Тогда он занимал должность директора МКУ «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района».

По версии следствия, Бочков незаконно получил 410 тысяч рублей от бизнесмена, выполнявшего работы по муниципальным контрактам. Предприниматель расплатился за непринятие мер по включению исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения сроков выполнения работ.

«Накануне в жилище и по месту работы подозреваемого проведены обыски, по результатам которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. По ходатайству следователя злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.