В школах Нижневартовска работают силовики из-за сообщений о минировании

В среду, 26 января, в пять школ Нижневартовска поступили письма с угрозами о минировании. На месте происшествия работают спецслужбы, сообщил siapress.ru осведомленный источник.

При этом детей эвакуировать не пришлось. С 25 января учебные заведения города переведены на дистанционное обучение из-за роста заболевших коронавирусом.

Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе администрации города: «В настоящий момент обследование части образовательных учреждений завершено. Сообщения о минировании не подтвердились. На остальных объектах продолжают работать кинологи».

Напомним, что в середине января школы Нижневартовска эвакуировали пять дней подряд из-за писем с угрозами.