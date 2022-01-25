В Нижневартовске поймали закладчицу, хранившую у себя дома 60 свертков с наркотиками

В Нижневартовске задержали ранее судимую 22-летнюю девушку. Во время личного досмотра полицейские обнаружили у горожанки сверток с мефедроном, массой около двух граммов.

Обследовав квартиру вартовчанки, силовики нашли у нее более 60 свертков с различными веществами, а также электронные весы, изоленту, зип-пакеты, банковские карты и несколько сим-карт. Как оказалось, девушка торговала гашишем, метадоном и сильнодействующими психотропными средствами: тропикамид, лирика. Общая масса изъятых запрещенных веществ составила 56 граммов.

«В отношении фигурантки возбуждено несколько уголовных дел по ч. 2 ст. 228 УК РФ и ч. 3 ст. 30 п. «а» ч.3 ст. 228.1 УК РФ. В настоящее время она задержана в порядке статьи 91 УПК РФ», – прокомментировали в УМВД Югры.