Жители Нижневартовска остались без горячей воды из-за коммунальной аварии

Крупная коммунальная авария произошла ранним утром 24 января на ул. Омской в Нижневартовске. По словам очевидцев, авария случилась в районе ресторана «Меридиан». «Вся улица в воде», - отмечает телеграм-канал «Сейчас | Нижневартовск».

Как сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска, об аварии стало известно в 5 часов утра 24 января. Информацию оперативно передали в филиал АО «Горэлектросеть» «Управление теплоснабжения города Нижневартовска».

«Порыв обнаружен на трубопроводе в районе дома 66а улицы Омской. Отключили подачу горячего водоснабжения. Под отключение попали 5 жилых домов по адресам: ул. Омская, д.64, 66; ул. Др. Народов, д.18/а; 20/а; 20; Лицей №2. В 05:30, после устранения неисправности, подача горячего водоснабжения возобновлена», - уточнили в пресс-службе мэрии.

На месте продолжают работать аварийные бригады. Воду с проезжей части убрали. Завершить работы обещают сегодня.