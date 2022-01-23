В Нижневартовске несколько светофоров переведут в режим мигания желтого на ночь

С 1 февраля в Нижневартовске восемь светофорных объектов переведут в режим мигания желтого сигнала с 24.00 до 5.00. Такое решение принято комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города, сообщает пресс-служба мэрии.
Изменение коснуться перекрестков:
- улица Северная – улица Кузоваткина;
- улица Северная – улица Зимняя;
- улица 60 лет Октября – улица 2П-2;
- улица 60 лет Октября – улица Кузоваткина;
- улица Мира – улица Дружбы Народов;
- улица Северная – улица Нефтяников;
-улица Омская – улица Кузоваткина;
-улица Профсоюзная – улица Героев Самотлора.
«Жителям города рекомендуется быть бдительными и соблюдать правила дорожного движения. Мероприятия соответствуют требованиям национальных стандартов Российской Федерации по обеспечению безопасности дорожного движения», - говорится в сообщении.