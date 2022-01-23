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​На восьми перекрестках Нижневартовска светофоры перестанут работать по ночам

В Нижневартовске несколько светофоров переведут в режим мигания желтого на ночь

​На восьми перекрестках Нижневартовска светофоры перестанут работать по ночам
Фото: vk.com/ofnv86

С 1 февраля в Нижневартовске восемь светофорных объектов переведут в режим мигания желтого сигнала с 24.00 до 5.00. Такое решение принято комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города, сообщает пресс-служба мэрии.

Изменение коснуться перекрестков:

- улица Северная – улица Кузоваткина;

- улица Северная – улица Зимняя;

- улица 60 лет Октября – улица 2П-2;

- улица 60 лет Октября – улица Кузоваткина;

- улица Мира – улица Дружбы Народов;

- улица Северная – улица Нефтяников;

-улица Омская – улица Кузоваткина;

-улица Профсоюзная – улица Героев Самотлора.

«Жителям города рекомендуется быть бдительными и соблюдать правила дорожного движения. Мероприятия соответствуют требованиям национальных стандартов Российской Федерации по обеспечению безопасности дорожного движения», - говорится в сообщении.


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23 января в 18:40, просмотров: 1811, комментариев: 0
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