Жителя Нижневартовска оштрафовали за попытку обмануть спортивный магазин

Предприимчивый вартовчанин хотел нажиться за счет спортивного магазина, но был разоблачен. По информации прокуратуры, мужчина взял из «Спортмастера» джемпер, сняв с него антикражный бейджик, а затем сообщил кассиру, что ранее купил вещь и хочет сдать ее обратно. В подтверждении своих слов местный житель предъявил чек, где была покупка на сумму более 4000 тысяч.

Работница магазина обнаружила, что джемпер был выставлен на продажу, а чек – из другой торговой точки, убедилась, что в их магазине не хватает одного джемпера, и поняв, что мужчина обманывает ее, вызвала сотрудников полиции.

«Суд, с учетом данных о личности подсудимого, наличия смягчающих наказание обстоятельств, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей», – сообщили в прокуратуре Нижневартовска.