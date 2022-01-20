В ХМАО суд прекратил дело о нападении уроженца Таджикистана на врача

Нижневартовский городской суд прекратил уголовное дело против уроженца Таджикистана Бахриддина Азимова, избившего врача Владимира Жирноклеева после осмотра своей жены-мусульманки. Дело закрыто за примирением сторон, сообщили в пресс-службе суда.

По данным СМИ, закрыть дело попросил, в том числе, сам медик, так как, по его словам, обвиняемый раскаялся в произошедшем и полностью компенсировал нанесенный ущерб.

Напомним, инцидент произошел 21 сентября 2021 года в кабинете частной медицинской клиники «А-мед» в Нижневартовске. Местный житель, 30-летний буровик из «Роснефти» Бахриддин Азимов не менее двух раз ударил по лицу врача-дерматовенеролога, который ранее осмотрел его супругу.

Врач получил черепно-мозговую травму и сотрясение. В отношении напавшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением насилия.