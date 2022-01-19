Назначен новый директор филиала УКСа ХМАО в Нижневартовске. Предыдущий арестован

В Нижневартовске назначен новый директор филиала управления капитального строительства Югры (УКС). Пост получил Михаил Ламбин. Он будет курировать завершение строительства больницы на 1 100 мест, сообщает со ссылкой на источник в политических кругах Ura.ru.

По его данным, Ламбин уже приступил к работе. Информацию об этом подтвердил и сам директор филиала. Он отметил, что сдача больницы в эксплуатацию запланирована на июль – август 2022 года.

Об аресте предыдущего директора филиала УКСа ХМАО в Нижневартовске Александра Макарикова стало известно в конце ноября 2021 года. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. В ходе следственных действий у Макарикова изъяли деньги в размере свыше 14 млн руб., также наложен арест на его счета в банке, где хранятся 20 млн руб.