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В Нижневартовске нашли замену арестованному из-за коррупции Александру Макарикову

Назначен новый директор филиала УКСа ХМАО в Нижневартовске. Предыдущий арестован

В Нижневартовске нашли замену арестованному из-за коррупции Александру Макарикову
pixabay.com

В Нижневартовске назначен новый директор филиала управления капитального строительства Югры (УКС). Пост получил Михаил Ламбин. Он будет курировать завершение строительства больницы на 1 100 мест, сообщает со ссылкой на источник в политических кругах Ura.ru.

По его данным, Ламбин уже приступил к работе. Информацию об этом подтвердил и сам директор филиала. Он отметил, что сдача больницы в эксплуатацию запланирована на июль – август 2022 года.

Об аресте предыдущего директора филиала УКСа ХМАО в Нижневартовске Александра Макарикова стало известно в конце ноября 2021 года. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. В ходе следственных действий у Макарикова изъяли деньги в размере свыше 14 млн руб., также наложен арест на его счета в банке, где хранятся 20 млн руб.


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Сегодня в 11:03, просмотров: 412, комментариев: 0
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