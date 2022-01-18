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В Нижневартовске пропала 17-летняя девушка // ОРИЕНТИРОВКА

Волонтеры Нижневартовска ищут девушку, которая ушла из дома два дня назад и не венулась

В Нижневартовске пропала 17-летняя девушка // ОРИЕНТИРОВКА

Волонтеры Нижневартовска просят помочь в поисках 17-летней Мунисахон Турсуновой. Девушка 16 января ушла из дома по улице Зырянова и не вернулась. В настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Приметы:

На вид: 16-17 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения. Восточный тип лица, волосы спрятаны под хиджаб, нос прямой, глаза карие.

Была одета: куртка длинная, черного цвета. Черные кроссовки. Хиджаб серого цвета.

Всех, кто может располагать полезной для поисков информацией, просят обращаться в полицию или по номерам, указанным в ориентировке.


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Сегодня в 20:42, просмотров: 242, комментариев: 0
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