Главным дорожником Нижневартовска стал Александр Прилепин

Пост руководителя МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» занял Александр Прилепин, руководивший ранее городским МФЦ. Соответствующую информацию корреспонденту siapress.ruподтвердили в пресс-службе администрации города. Прилепин приступил к своим обязанностям 13 января.

Напомним, пост главного дорожника города освободился после того, как Виталия Проскурякова обвинили в получении взятки от бизнесмена. Следствие полагало, что, являясь руководителем управления, Проскуряков незаконно получил более миллиона рублей «за предоставление объемов работ по договору подряда на ремонт и обслуживание зданий и сооружений учреждения, а также за иные действия, связанные с исполнением организацией договорных обязательств». На директора донес его подчиненный.

Почти десять месяцев обязанности руководителя управления исполнял главный инженер Владимир Хвостанцев.