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​В Нижневартовске эвакуируют школы

Школы Нижневартовска эвакуируют из-за письма с угрозами

​В Нижневартовске эвакуируют школы
Видео: vk.com/justnow_nv

В Нижневартовске проводится эвакуация средних школ № 15, 21, 29, 32, 42. На электронные почты учебных заведений поступили письма о минировании.

«На данный момент принято решение об эвакуации обучающихся и педагогического коллектива. На месте работают кинологи и сотрудники полиции. Напомним, подобные звонки уже поступали в 15 школу, после проведения оперативных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов, информация не подтвердилась. Добавим, в России ужесточили ответственность за ложные звонки о готовящихся взрывах. Штраф за ложный звонок увеличился с двухсот до семисот тысяч рублей, а срок лишения свободы - с трех до пяти лет», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Директор школы №42 Галина Гасымова рассказала журналистам N1, что письмо с угрозами пришло на электронную почту: «Было извещение о том, что «ваша школа заминирована, вам дано два часа для эвакуации, через два часа все мины сработают».

Школу №15 эвакуировали три дня подряд. Накануне дети были переведены на дистанционное обучение на один день.

Массовые эвакуации в начале года проходят в разных городах страны. В среду, 12 января, все школы эвакуировали в Екатеринбурге. Сообщение о минировании оказалось ложным.

Напомним, что в конце прошлого года в Нефтеюганске несколько дней подряд эвакуировали школы и другие социальные и коммерческие объекты из-за сообщений в телеграме. Тогда по подозрению в распространении ложных сообщений задержали 13-летнего подростка.


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Сегодня в 09:49, просмотров: 717, комментариев: 0
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