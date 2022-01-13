С нижневартовской компании взыскали 400 тысяч рублей за травмирование работника

ООО «Ермаковская транспортная компания» в Нижневартовске выплатило своему сотруднику по решению суда 400 тыс. рублей за травмирование на работе, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. Несчастный случай произошел в июне 2021 года на территории цеха ремонтно-механической мастерской базы производственного обслуживания. Мужчина получил увечья в виде термического ожога.

«Прокурор района в интересах работника обратился в суд с исковым заявлением к предприятию о взыскании в его пользу компенсации морального вреда, в связи с получением трудового увечья», - говорится в сообщении пресс-службы.

Суд удовлетворил иск в полном объеме.