На Крещение вартовчане смогут окунуться и погреться в автобусах

В Нижневартовске на Крещение оборудуют купели в храмах Рождества Христова, святителя Николая Чудотворца и в храме в честь Рождества Иоанна Предтечи. В остальных храмах города можно будет набрать святой воды.

«Вартовчане, пришедшие к реке Оби, смогут погреться в автобусах, которые будут находиться на набережной. Желающим также предложат горячий чай», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, что в этом году оперативный штаб региона по профилактике распространения ковида разрешил крещенские купания. Однако специалисты напоминают, что людям, относящимся к «группе риска» (с ослабленным иммунитетом и в возрасте 65+), рекомендуется воздержаться от крещенских купаний и ограничиться набором освященной воды в храмах и на их территориях с обязательным соблюдением масочного режима и социальной дистанции.