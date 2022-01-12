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​Пожар в жилом доме в Нижневартовске произошел из-за неисправности электрооборудования

Пять человек спасли из горящего дома в Нижневартовске

​Пожар в жилом доме в Нижневартовске произошел из-за неисправности электрооборудования
Фото: ОФПС-5

Во вторник, 11 января, около 12.41 в доме №33 по улице Дзержинского произошел пожар в квартире на первом этаже. Из подъезда были спасены пять человек, в том числе двое детей, которые застряли в лифте, еще пятерых эвакуировали.

Пожарные прибыли на место через шесть минут после поступления сообщения о происшествии.

«Наблюдался дым из квартиры на первом этаже. Одно звено газодымозащитной службы проникло в квартиру через окно для тушения пожара. Второе звено работало по спасению и эвакуации людей из квартир. Жильцы в квартире отсутствовали, они успели самостоятельно прокинуть квартиру. В результате пожара уничтожены личные вещи, квартира закопчена продуктами горения по всей площади», - сообщили в пресс-службе ОФПС-5.

Причина пожара - аварийная работа электрооборудования.


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Сегодня в 09:27, просмотров: 238, комментариев: 0
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