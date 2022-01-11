В Нижневартовске из-за сообщения с угрозами эвакуировали школу

Во вторник, 11 января, в Нижневартовске из-за сообщения о минировании эвакуировали школу №15. На месте происшествия работают спецслужбы.

«По информации аппарата Антитеррористической комиссии города Нижневартовска, сегодня, 11 января, поступило сообщение о минировании средней школы №15. Напомним, накануне, 10 января, подобный звонок уже поступал в 15 школу, и после всех проведённых мероприятий информация оказалась ложной. Сегодня было принято решение об эвакуации обучающихся и педагогического коллектива. На данный момент идет эвакуация. Сотрудниками правоохранительных органов проводятся оперативные мероприятия», - сообщает пресс-служба администрации города.

Отметим, что накануне проводилась эвакуация жилого дома в Сургуте. Также сообщения с угрозами второй день парализуют учебный процесс в одной из школ Екатеринбурга.

В конце прошлого года официально сообщили, что в округе в 2021 году было задержано восемь лжеминеров.