Школу №15 в Нижневартовске оцепили спецслужбы

Утром в понедельник, 10 января, в школе №15 Нижневартовска прошла эвакуация. Учащихся вывели на улицу и разместили в автобусах, а улицу Спортивную перекрыли спецслужбы. Фотографии с места происшествия опубликованы на странице «ЧП Нижневартовск» в инстаграме.

В антитеррористической комиссии города сообщили, что из школы эвакуировали 564 обучающихся и 61 работник. «Обследование кинологами проведено, опасность отсутствует. Эвакуированные возвращаются в здание», - добавили в пресс-службе городской мэрии.

Отметим, что в это же время эвакуировали две школы в Екатеринбурге.

Напомним, что 5 января в Нижневартовске из-за ложных сообщений о минировании эвакуировали крупные торговые центры.